सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट आई है

सोना-चांदी की कीमतों में आई 6 फीसदी तक की गिरावट, जानिए कितना हुआ भाव

क्या है खबर?

भारत में सोमवार (23 मार्च) को सोना-चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज हुई है। इसकी वजह अमेरिका-ईरान युद्ध के बढ़ने से मुद्रास्फीति का डर और वैश्विक ब्याज दरों में वृद्धि की आशंकाएं बढ़ना है। मल्टी-कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर सोने की कीमत 3 फीसदी गिरकर 1.4 लाख रुपये/10 ग्राम पर खुली, जबकि पिछले दिन यह 1.44 लाख रुपये पर बंद हुई थी। इसके बाद कीमत गिरकर 1.36 लाख रुपये तक पहुंच गई, जो 8,089 रुपये या 5.59 फीसदी की गिरावट थी।