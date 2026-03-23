ईरान की ट्रंप को चेतावनी, ऊर्जा संयंत्रों पर हमला हुआ तो होर्मुज पूरी तरह बंद होगा

ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड् कोर (IRGC) ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकी को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। सशस्त्र सेना ने एक बयान जारी कर कहा कि अगर राष्ट्रपति ट्रंप ईरान की ऊर्जा सुविधाओं को निशाना बनाने की धमकी पर अमल करेंगे तो होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। IRGC ने अमेरिकी हमलों के जवाब में उनके शेयर वाली कंपनियों और खाड़ी देशों में अन्य ऊर्जा सुविधाओं पर भारी हमले की बात कही है।

धमकी ईरानी संसद के अध्यक्ष ने भी धमकी दी ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बाक़ेर कलीबाफ़ ने भी ट्रंप की धमकी के बाद चेतावनी दी कि अरतेहरान के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाया गया, तो पूरे क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुविधाएं अपरिवर्तनीय रूप से नष्ट हो सकती हैं। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने यह भी कहा कि वे खाड़ी में अमेरिका से जुड़े ऊर्जा, प्रौद्योगिकी और जल बुनियादी ढांचे को निशाना बना सकते हैं। IRGC ने खाड़ी देशों पर अमेरिकी ठिकानों पर हमलों को अपने लिए वैध लक्ष्य बताया है।

धमकी ट्रंप ने क्या कहा है? राष्ट्रपति ट्रंप ने शनिवार को ईरान के बिजली संयंत्रों को "नष्ट" करने की धमकी दी थी। उन्होंने कहा था कि अगर तेहरान ने इस समय से ठीक 48 घंटों के भीतर बिना किसी धमकी के होर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से नहीं खोलता है, तो अमेरिका उनके विभिन्न ऊर्जा संयंत्रों पर हमला करके उन्हें नष्ट कर देगा, जिसकी शुरुआत सबसे बड़े संयंत्र से होगी! इस धमकी से युद्ध के बड़े मोड़ पर पहुंचने की आशंका बढ़ गई है।

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चेतावनी ईरानी विदेश मंत्री ने कहा- अभी बंद नहीं है होर्मुज ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने रविवार रात को एक्स पर लिखा, 'होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद नहीं है। जहाज़ इसलिए हिचकिचाते हैं क्योंकि बीमाकर्ताओं को उस 'चुनी हुई जंग' का डर है जिसे आपने शुरू किया है, ईरान ने नहीं। कोई भी बीमाकर्ता और न ही कोई ईरानी और ज़्यादा धमकियों से प्रभावित होगा। सम्मान का रास्ता अपनाकर देखें। व्यापार की आज़ादी के बिना नौवहन की आज़ादी मुमकिन नहीं है। दोनों का सम्मान करें, वरना किसी की भी उम्मीद न करें।'

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शुल्क ईरान ले रहा होर्मुज से जहाज पार कराने का शुल्क युद्ध के बीच लंदन में स्थित ईरान इंटरनेशनल ने एक ईरानी संसद के हवाले से दावा किया कि ईरान, संघर्षग्रस्त होर्मुज जलडमरूमध्य से गुजरने की अनुमति देने के लिए कुछ व्यापारिक जहाजों से 20 लाख अमेरिकी डॉलर ( करीब 18.80 करोड़ रुपये) वसूल रहा है। ईरानी संसद की राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के सदस्य अलाएद्दीन बोरौजेर्दी ने यह दावा करते हुए इस कदम को ईरान द्वारा रणनीतिक जलमार्ग पर "अधिकार" जताने के तरीके के रूप में पेश किया।