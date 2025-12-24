सोना-चांदी फिर रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचे, 10 ग्राम सोने की इतनी हुई कीमत

सोना-चांदी की कीमतें आज (24 दिसंबर) फिर एक नए रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं। बुधवार सुबह MCX पर दोनों कीमती धातुओं में तेज उछाल देखा गया। MCX गोल्ड फरवरी फ्यूचर्स 0.40 प्रतिशत बढ़कर 1,38,428 रुपये प्रति 10 ग्राम के नए रिकॉर्ड पर पहुंच गया। वहीं MCX सिल्वर मार्च कॉन्ट्रैक्ट करीब 2 प्रतिशत चढ़कर 2,23,742 रुपये प्रति किलो के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया। घरेलू बाजार में निवेशकों की खरीदारी लगातार मजबूत बनी हुई है।

फेड रेट अमेरिकी फेड से रेट कट की उम्मीद बना बड़ा कारण सोने और चांदी में तेजी की सबसे बड़ी वजह अमेरिकी फेडरल रिजर्व से आगे और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद है। बाजार को संकेत मिल रहे हैं कि महंगाई और रोजगार के आंकड़े नरम पड़ रहे हैं, जिससे निवेशक जोखिम से बचाव कर रहे हैं। इसी वजह से अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी सोने की कीमतें पहली बार 4,500 डॉलर प्रति औंस (1.30 रुपये प्रति 10 ग्राम) के स्तर को पार कर गई हैं।

डॉलर डॉलर की कमजोरी और भू-राजनीतिक तनाव डॉलर इंडेक्स में गिरावट भी सोने-चांदी की कीमतों को सहारा दे रही है। डॉलर करीब 3 महीने के निचले स्तर पर आ गया है, जिससे अन्य मुद्राओं में सोना सस्ता हुआ है और खरीदारी बढ़ी है। इसके अलावा, अमेरिका और वेनेजुएला के बीच बढ़ते तनाव ने भी बाजार में अनिश्चितता बढ़ाई है। ऐसे माहौल में निवेशक जोखिम भरे एसेट्स से पैसा निकालकर सोना और चांदी खरीदना पसंद कर रहे हैं।

