GCCI ने गोवा की AI पॉलिसी 2026 का किया समर्थन, 50,000 लोगों को मिलेगा प्रशिक्षण
गोवा की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) पॉलिसी 2026 को गोवा चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (GCCI) ने एक दूरदर्शी पहल कहकर सराहा है।
इस नीति का लक्ष्य गोवा को अनुसंधान और नवाचार का केंद्र बनाना है, जिसके लिए पर्यटन, स्वास्थ्य सेवा और रचनात्मक उद्योगों जैसे क्षेत्रों में AI को बढ़ावा दिया जाएगा।
GCCI की अध्यक्ष प्रतिमा धोंड ने बताया कि इस पहल से राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और अर्थव्यवस्था को भी फायदा होगा।
250 करोड़ रुपये का फंड बनाने का प्रस्ताव
इस नीति में अगले 5 सालों के लिए 250 करोड़ रुपये का इनोवेशन फंड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य 2030 तक 50,000 लोगों को AI कौशल में प्रशिक्षित करना है।
इसके साथ ही नीति में तकनीक का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें 3 सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित करने, कोंकणी भाषा के लिए AI मॉडल जैसे खास प्रोजेक्ट्स शुरू करने और छात्रों को शुरू से ही तकनीक से परिचित कराने के लिए 50 स्कूलों में नए लैब बनाने का भी प्रावधान है।