GCCI ने गोवा की AI पॉलिसी 2026 का किया समर्थन, 50,000 लोगों को मिलेगा प्रशिक्षण

इस नीति में अगले 5 सालों के लिए 250 करोड़ रुपये का इनोवेशन फंड बनाने का प्रस्ताव रखा गया है। इसका उद्देश्य 2030 तक 50,000 लोगों को AI कौशल में प्रशिक्षित करना है।

इसके साथ ही नीति में तकनीक का सुरक्षित तरीके से इस्तेमाल पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। इसमें 3 सेंटर ऑफ एक्सलेंस स्थापित करने, कोंकणी भाषा के लिए AI मॉडल जैसे खास प्रोजेक्ट्स शुरू करने और छात्रों को शुरू से ही तकनीक से परिचित कराने के लिए 50 स्कूलों में नए लैब बनाने का भी प्रावधान है।