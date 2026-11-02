बिजनेस स्कूल में केवल 37 फीसदी ही सिखाते हैं AI का असली इस्तेमाल

यह सर्वे 39 देशों के 314 बिजनेस स्कूलों के 1,162 ग्रेजुएट मैनेजमेंट प्रोग्राम पर किया गया। इसमें पता चला कि व्यावसायिक अभ्यास (बिजनेस सिमुलेशन) और AI की मदद से फैसले लेना तो आम बात है, लेकिन प्रॉम्प्ट-राइटिंग जैसे जरूरी व्यावहारिक कौशल पर बहुत कम ध्यान दिया जाता है।

केवल 21 फीसदी प्रोग्राम ही AI का इस्तेमाल छात्रों को उनकी जरूरत के हिसाब से सिखाने (पर्सनलाइज्ड लर्निंग) के लिए करते हैं। रिपोर्ट कहती है कि रोजमर्रा के कामों में इसके इस्तेमाल की ट्रेनिंग बढ़ाने से छात्रों को ऐसी नौकरी पाने में मदद मिलेगी, जहां इन टूल का अनुभव होना बहुत जरूरी है।