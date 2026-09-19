कृषणकुमार ने दी AI से बैंकिंग फैसलों की लगाम इंसानों के हाथ में रखने की सलाह

कृषणकुमार ने बैंकों से अपील की कि वे AI का इस्तेमाल बेहद साफ और पारदर्शी तरीके से करें। उन्होंने कहा कि ग्राहकों के हितों को हमेशा सबसे ऊपर रखा जाना चाहिए और उन्हें किसी सिस्टम में केवल एक नंबर नहीं समझना चाहिए।

उनके अनुसार, बैंकिंग असल में एक सामाजिक जिम्मेदारी है, जिसका मकसद जरूरतमंदों को आर्थिक मदद देने वालों से जोड़ना है।

उनके हिसाब से सही मायने में वित्तीय समावेशन तभी होगा, जब स्मार्ट टेक्नोलॉजी के साथ-साथ सच्ची मानवीय संवेदना भी जुड़ी हो।