वैश्विक सरकारी कर्ज तोड़ रहा रिकॉर्ड, IMF ने दी खर्च घटाने की हिदायत

अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) दुनियाभर की सरकारों से कह रहा है कि वे अपने खर्च में कटौती और कर्ज कम करना शुरू करें। इसकी वजह यह है कि वैश्विक सरकारी कर्ज अब सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 100 फीसदी तक पहुंचने वाला है, जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे ज्यादा स्तर होगा।

IMF का कहना है कि जैसे-जैसे कर्ज लेना महंगा होता जा रहा है। अगर, देशों ने अपने बजट को सुधारने में बहुत ज्यादा देर की तो वे भविष्य में आने वाले संकटों का सामना ठीक से नहीं कर पाएंगे।