ग्लेनमार्क की सस्ती कैंसर दवा आने के बाद शेयर 2 फीसदी उछले
ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स के शेयरों में 2 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है। यह कंपनी के अमेरिका में जेनरिक एक्सिटिनिब टैबलेट लॉन्च करने के बाद हुई।
ये टैबलेट कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली फाइजर की दवा इनलिटा का सस्ता विकल्प हैं।
इस कदम से ग्लेनमार्क को अमेरिकी दवा बाजार में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। साथ ही मरीजों को इलाज का एक सस्ता विकल्प भी मिलेगा।
बिक्री 53 करोड़ डॉलर के पार
एक्सिटिनिब किडनी कैंसर के इलाज में एक अहम दवा है। इसे अकेले या इम्यूनोथेरेपी के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। 12 महीनों में इनलिटा की अमेरिका में बिक्री करीब 53.84 करोड़ डॉलर (करीब 5,100 करोड़ रुपये) रही थी।
इससे साफ पता चलता है कि इस दवा की काफी मांग है। कंपनी के उत्तरी अमेरिका के अध्यक्ष और बिजनेस प्रमुख मार्क किकुची ने बताया कि यह लॉन्च उन लोगों तक अच्छी गुणवत्ता की दवाएं पहुंचाने पर उनके जोर को दिखाता है, जिन्हें इनकी जरूरत है।