ग्लेनमार्क की सस्ती कैंसर दवा आने के बाद शेयर 2 फीसदी उछले

एक्सिटिनिब किडनी कैंसर के इलाज में एक अहम दवा है। इसे अकेले या इम्यूनोथेरेपी के साथ भी इस्तेमाल किया जाता है। 12 महीनों में इनलिटा की अमेरिका में बिक्री करीब 53.84 करोड़ डॉलर (करीब 5,100 करोड़ रुपये) रही थी।

इससे साफ पता चलता है कि इस दवा की काफी मांग है। कंपनी के उत्तरी अमेरिका के अध्यक्ष और बिजनेस प्रमुख मार्क किकुची ने बताया कि यह लॉन्च उन लोगों तक अच्छी गुणवत्ता की दवाएं पहुंचाने पर उनके जोर को दिखाता है, जिन्हें इनकी जरूरत है।