ग्लास वॉल सिस्टम्स का 428 करोड़ रुपये का IPO लॉन्च

HDFC म्यूचुअल फंड और कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस जैसी बड़ी कंपनियों ने एंकर निवेशक के तौर पर 128.36 करोड़ रुपये का निवेश पहले ही कर दिया है।

कंपनी ने बताया कि इन पैसों का इस्तेमाल महाराष्ट्र के विले भागड़ में स्थित अपनी फैक्टरी में एक नई ग्लास-प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए किया जाएगा। इससे उत्पादन क्षमता बढ़ने के साथ-साथ कंपनी की दक्षता भी बेहतर होगी।

SBI सिक्योरिटीज और आनंद राठी जैसी ब्रोकरेज फर्मों ने इसे लॉन्ग-टर्म निवेश के लिए अच्छा माना है। उनके मुताबिक, कंपनी के पास एक मजबूत ऑर्डर बुक है और विस्तार की ठोस योजनाएं हैं, जो इसके सकारात्मक भविष्य का संकेत देती हैं।

अगर, IPO के ऊपरी प्राइस बैंड को देखा जाए तो यह कंपनी का मूल्यांकन वित्त वर्ष 2026 की अनुमानित कमाई के 19.1 गुना पर कर रहा है।