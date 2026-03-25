बैंक में लोन गारंटर बनने के कुछ नुकसान झेलने पड़ सकते हैं

बैंक में सोझ-समझकर बनें लोन गारंटर, जानिए क्या हो सकते हैं इसके नुकसान

क्या है खबर?

किसी बैंक से लोन लेते समय गारंटर की जरूरत होती है और ऐसे समय किसी करीबी की मदद की जरूरत पड़ती है। आप भी कई बार इसके लिए दूसरों की मदद करने को तैयार हो जाते हैं। अगर, वह व्यक्ति लोन नहीं चुका पाता है तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। कम लोगों को पता है कि इसका असर आपके क्रेडिट स्कोर पर पड़ सकता है। आइये जानते हैं गारंटर बनने का आपको क्या नुकसान उठाना पड़ सकता है।