नए साल की पूर्व संध्या पर गिग वर्कर्स को रिकॉर्ड भुगतान, हड़ताल का नहीं पड़ा असर 

नए साल की पूर्व संध्या पर जोमैटो , स्विगी, ब्लिंकिट , जेप्टो, इंस्टामार्ट और अन्य क्विक कॉमर्स कंपनियों ने गिग वर्कर्स को रिकॉर्ड भुगतान किया है। इंडस्ट्री सोर्स के मुताबिक, सिर्फ एक दिन में गिग वर्कर्स को 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया था। यह रकम सामान्य कारोबारी दिन के मुकाबले करीब 30 से 40 प्रतिशत अधिक रही। ऑर्डर वॉल्यूम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने से डिलीवरी गतिविधियां तेज रहीं।

कमाई सामान्य दिनों से काफी ज्यादा रही कमाई इंडस्ट्री से जुड़े लोगों ने बताया कि आम दिनों में गिग वर्कर्स को कुल 60 से 70 करोड़ रुपये तक का भुगतान होता है। हालांकि, नए साल की पूर्व संध्या पर ऑर्डर की संख्या बढ़ने से कमाई में बड़ा उछाल देखने को मिला। फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स, दोनों सेगमेंट में डिमांड ज्यादा रही। खासतौर पर रात के समय पीक आवर्स में डिलीवरी पार्टनर्स की सक्रियता बढ़ी और प्लेटफॉर्म्स पर लगातार ऑर्डर आते रहे।

हड़ताल हड़ताल के आह्वान का नहीं पड़ा कोई असर नए साल की पूर्व संध्या से पहले कुछ वर्कर यूनियनों ने देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया था। इसके बावजूद कंपनियों का कहना है कि हड़ताल का कारोबार पर कोई असर नहीं पड़ा है। अधिकारियों के मुताबिक, डिलीवरी वर्कर्स बड़ी संख्या में काम पर मौजूद रहे। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि ऑर्डर वॉल्यूम पर शून्य असर पड़ा और प्लेटफॉर्म्स ने अब तक का सबसे व्यस्त दिन दर्ज किया है।

