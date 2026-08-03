गिफ्ट निफ्टी में 116 अंक की बढ़त, RBI और PMI के आंकड़ों पर नजर

गिफ्ट निफ्टी में 116 अंक की बढ़त, RBI और PMI के आंकड़ों पर नजर
भारतीय बाजारों में साेमवार को अच्छी शुरुआत हुई है। गिफ्ट निफ्टी 116 अंक बढ़कर 24,564 के स्तर पर पहुंच गया है।
अब सबकी नजरें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के पॉलिसी अपडेट और नए परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स (PMI) आंकड़ों पर टिकी हैं।
पिछले सप्ताह मिली अच्छी बढ़त के बाद निवेशकों को आज भी बाजार में तेजी जारी रहने की उम्मीद है।
तेल के दाम गिरे, येन हुआ मजबूत
दुनियाभर के बाजार आज मिले-जुले संकेत दे रहे हैं। मध्य पूर्व में तनाव कम होने के चलते तेल के दाम नीचे आ गए हैं, वहीं अमेरिका और जापान के बीच हुई मुद्रा संबंधी गतिविधियों के कारण येन को भी मजबूती मिली है।
निफ्टी मुख्य औसत के ऊपर
पिछले सप्ताह निफ्टी अपने मुख्य औसत के ऊपर बंद हुआ था। इससे संकेत मिलता है कि अगर, यह 24,600 के स्तर को पार कर लेता है तो बाजार में और तेजी देखने को मिल सकती है।
सोमवार को मारुति सुजुकी, ITC, जी एंटरटेनमेंट, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और मुथूट फाइनेंस पर निवेशकों की खास नजर रहेगी। इन कंपनियों से जुड़ी कुछ अहम कॉर्पोरेट घोषणाएं या तिमाही नतीजे सामने आ सकते हैं।