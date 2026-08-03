गिफ्ट निफ्टी में 116 अंक की बढ़त, RBI और PMI के आंकड़ों पर नजर

पिछले सप्ताह निफ्टी अपने मुख्य औसत के ऊपर बंद हुआ था। इससे संकेत मिलता है कि अगर, यह 24,600 के स्तर को पार कर लेता है तो बाजार में और तेजी देखने को मिल सकती है।

सोमवार को मारुति सुजुकी, ITC, जी एंटरटेनमेंट, पर्सिस्टेंट सिस्टम्स और मुथूट फाइनेंस पर निवेशकों की खास नजर रहेगी। इन कंपनियों से जुड़ी कुछ अहम कॉर्पोरेट घोषणाएं या तिमाही नतीजे सामने आ सकते हैं।