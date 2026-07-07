गिफ्ट सिटी में विदेशी निवेशकों के लिए असली सोने में निवेश का सुनहरा मौका
गिफ्ट सिटी (GIFT City) में एक नया फिजिकल गोल्ड फंड शुरू किया गया है। यह फंड विदेशी निवेशकों को सिर्फ कागजी लेन-देन वाले आम गोल्ड ETF के उलट असली सोने की ईंटें खरीदने और उन्हें वापस देने की सुविधा देता है।
इस फंड को बुलियन डिपॉजिटरी रिसीट्स (BDRs) का समर्थन हासिल है। इसका मतलब है कि आपका निवेश सीधे अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) की निगरानी वाली सुरक्षित तिजोरियों में रखे असली सोने से जुड़ा होगा।
न्यूनतम करीब 1.4 करोड़ रुपये करना होगा निवेश
यह फंड मुख्य रूप से विदेशी संस्थानों, पारिवारिक कार्यालय और धनी व्यक्तियों के लिए है। इसमें शुरुआत करने के लिए कम से कम 1.5 लाख डॉलर (करीब 1.4 करोड़ रुपये) के निवेश की जरूरत होगी या आप एक योग्य निवेशक हैं तो 50,000 डॉलर (करीब 45 लाख रुपये) आवश्यक है। जब आप अपना निवेश वापस लेंगे तो आपको 100 ग्राम सोने की ईंटें मिलेंगी और बाकी बची रकम नकद में दी जाएगी।
डिलीवरी के लिए बीमा और परिवहन जैसे अतिरिक्त खर्च भी देने होंगे। यह फंड IFSCA के नियमों के तहत काम करता है। इस पर 0.65 फीसदी सालाना शुल्क लगता है और इसमें कुछ टैक्स फायदे भी मिल सकते हैं। यह इसे डिजिटल संपत्तियों के अलावा अपने निवेश को विविधता देने का एक आकर्षक तरीका बनाता है।