गिफ्ट सिटी में विदेशी निवेशकों के लिए असली सोने में निवेश का सुनहरा मौका

न्यूनतम करीब 1.4 करोड़ रुपये करना होगा निवेश

यह फंड मुख्य रूप से विदेशी संस्थानों, पारिवारिक कार्यालय और धनी व्यक्तियों के लिए है। इसमें शुरुआत करने के लिए कम से कम 1.5 लाख डॉलर (करीब 1.4 करोड़ रुपये) के निवेश की जरूरत होगी या आप एक योग्य निवेशक हैं तो 50,000 डॉलर (करीब 45 लाख रुपये) आवश्यक है। जब आप अपना निवेश वापस लेंगे तो आपको 100 ग्राम सोने की ईंटें मिलेंगी और बाकी बची रकम नकद में दी जाएगी।

डिलीवरी के लिए बीमा और परिवहन जैसे अतिरिक्त खर्च भी देने होंगे। यह फंड IFSCA के नियमों के तहत काम करता है। इस पर 0.65 फीसदी सालाना शुल्क लगता है और इसमें कुछ टैक्स फायदे भी मिल सकते हैं। यह इसे डिजिटल संपत्तियों के अलावा अपने निवेश को विविधता देने का एक आकर्षक तरीका बनाता है।