जियोब्लैकरॉक ने पेश किया भारत का पहला निफ्टी 50 ETF
जियोब्लैकरॉक ने भारतीय निवेशकों के लिए अपना सबसे पहला एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ETF) लॉन्च किया है। नया फंड ऑफर 4 से 11 अगस्त तक खुला रहेगा।
इस लॉन्च के बाद अब निवेशक एक ही फंड में पैसा लगा सकेंगे। यह फंड भारतीय शेयर बाजार की शीर्ष-50 कंपनियों को ट्रैक करेगा, जिससे अलग-अलग शेयर चुनने की परेशानी के बिना ही बड़े बाजार में निवेश का मौका मिलेगा।
निफ्टी 50 इंडेक्स पर आधारित है ETF
यह ETF सीधा निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ चलता है, जो मार्च तक भारत के कुल बाजार मूल्य के आधे से भी ज्यादा हिस्से को शामिल करता है।
यह निवेश का एक पैसिव तरीका है, यानि यह बाजार को हराने की कोशिश करने के बजाय बाजार के साथ चलता है, जिससे आपको शेयरों के दाम में होने वाले उतार-चढ़ाव और मिलने वाले डिविडेंड दोनों का फायदा अपने आप मिल जाता है।
जियोब्लैकरॉक ने ब्लैकरॉक की ग्लोबल ETF और इंडेक्स निवेश की विशेषज्ञता को जियो के डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा है, ताकि भारतीय निवेशकों के लिए शेयर बाजार से जुड़े उत्पादों को और भी आसान बनाया जा सके, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि किसी भी निवेश की तरह इसमें भी जोखिम होते हैं और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती।