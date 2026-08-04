जियोब्लैकरॉक ने पेश किया भारत का पहला निफ्टी 50 ETF

यह ETF सीधा निफ्टी 50 इंडेक्स के साथ चलता है, जो मार्च तक भारत के कुल बाजार मूल्य के आधे से भी ज्यादा हिस्से को शामिल करता है।

यह निवेश का एक पैसिव तरीका है, यानि यह बाजार को हराने की कोशिश करने के बजाय बाजार के साथ चलता है, जिससे आपको शेयरों के दाम में होने वाले उतार-चढ़ाव और मिलने वाले डिविडेंड दोनों का फायदा अपने आप मिल जाता है।

जियोब्लैकरॉक ने ब्लैकरॉक की ग्लोबल ETF और इंडेक्स निवेश की विशेषज्ञता को जियो के डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा है, ताकि भारतीय निवेशकों के लिए शेयर बाजार से जुड़े उत्पादों को और भी आसान बनाया जा सके, लेकिन यह भी ध्यान रखें कि किसी भी निवेश की तरह इसमें भी जोखिम होते हैं और रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती।