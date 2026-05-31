अमेरिका में कानूनी अड़चन खत्म होने के बाद अडाणी समूह अब AI पर लगाएगा बड़ा दांव 

समूह ने 1.5 लाख करोड़ से अधिक का किया निवेश

वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अडाणी समूह ने रिन्यूएबल एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और डाटा सेंटर्स जैसे क्षेत्रों में 1.5 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का निवेश किया। इस निवेश में विशाखापट्टनम में गूगल के साथ मिलकर डाटा सेंटर बनाने के लिए किया गया समझौता भी एक अहम हिस्सा है।

समूह का राजस्व (कमाई) 7.4 फीसदी बढ़कर 2.92 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया, वहीं मुनाफे में भी करीब 14 फीसदी का उछाल देखने को मिला।

अडाणी का कहना है कि डिजिटल मांग लगातार बढ़ने के कारण AI को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर ही समूह आगे बढ़ता रहेगा।