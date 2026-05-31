अमेरिका में कानूनी अड़चन खत्म होने के बाद अडाणी समूह अब AI पर लगाएगा बड़ा दांव 

अमेरिका में कानूनी अड़चन खत्म होने के बाद अडाणी समूह अब AI पर लगाएगा बड़ा दांव
गौतम अडाणी ने बताया है कि उनके समूह ने अमेरिकी अधिकारियों के साथ चल रहे अपने कानूनी विवादों को आखिरकार सुलझा लिया है।
ये मुश्किलें सुलझने के बाद समूह के लिए आगे की बड़ी योजनाओं का रास्ता खुल गया है। इन चुनौतियों के पीछे छूट जाने पर अडाणी समूह अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित तरक्की को बढ़ावा देने वाले बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर अपना पूरा ध्यान लगा रहा है।
समूह ने 1.5 लाख करोड़ से अधिक का किया निवेश
वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान अडाणी समूह ने रिन्यूएबल एनर्जी, पोर्ट्स, एयरपोर्ट्स और डाटा सेंटर्स जैसे क्षेत्रों में 1.5 लाख करोड़ रुपये से भी ज्यादा का निवेश किया। इस निवेश में विशाखापट्टनम में गूगल के साथ मिलकर डाटा सेंटर बनाने के लिए किया गया समझौता भी एक अहम हिस्सा है।
समूह का राजस्व (कमाई) 7.4 फीसदी बढ़कर 2.92 लाख करोड़ रुपये पर पहुंच गया, वहीं मुनाफे में भी करीब 14 फीसदी का उछाल देखने को मिला।
अडाणी का कहना है कि डिजिटल मांग लगातार बढ़ने के कारण AI को मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़कर ही समूह आगे बढ़ता रहेगा।