गौतम अडाणी बने एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति, मुकेश अंबानी को पीछे छोड़ा

आरोप हटने के बाद शेयरों में आया उछाल

2026 में अडाणी समूह के शेयरों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। पिछले शुक्रवार को अडाणी ग्रीन एनर्जी के शेयर लगभग 7 फीसदी ऊपर चढ़ गए, वहीं अडाणी एनर्जी, अडाणी एंटरप्राइजेज और अडाणी पोर्ट्स जैसी अन्य कंपनियों के शेयरों में भी अच्छी बढ़त दर्ज की गई।

इसकी सबसे बड़ी वजह पिछले महीने आया वो मोड़ है, जब अमेरिकी अधिकारियों ने अडाणी समूह के खिलाफ धोखाधड़ी के सभी आरोप हटा दिए थे। तब से उनकी संपत्ति में करीब 10 अरब डॉलर (करीब 900 अरब रुपये) का इजाफा हुआ है और अब वे दुनिया के 23वें सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके हैं।