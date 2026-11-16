अच्छे रिटर्न की आस में कंपनियाें का AI पर खर्च 18 गुना बढ़ा

जहां एक ओर 52 फीसदी से ज्यादा बिजनेस लीडर्स अपने AI प्रयासों से पहले ही सकारात्मक नतीजे देख रहे हैं, वहीं भारत और एशिया-प्रशांत क्षेत्र में केवल 14 फीसदी कंपनियाें के पास ही फिलहाल एजेंटिक AI गवर्नेंस की क्षमताएं उपलब्ध हैं।

उचित निगरानी के बिना इस सारे निवेश का फायदा तकनीकी विक्रेताओं या ग्राहकों को कंपनी के मुकाबले ज्यादा मिल सकता है। गैर्टनर ने सलाह दी है कि आपकी AI रणनीति असल में आपके बिजनेस लक्ष्यों से मेल खानी चाहिए।