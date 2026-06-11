यूबीसॉफ्ट फिर कर रही है कर्मचारियों की छंटनी

गेमिंग कंपनी यूबीसॉफ्ट बंद करेगी दो स्टूडियो, बड़े स्तर पर होगी छंटनी

लेखन बिश्वजीत कुमार 11:49 am Jun 11, 202611:49 am

क्या है खबर?

वीडियो गेम कंपनी यूबीसॉफ्ट एक बार फिर अपने स्टूडियो और कर्मचारियों में बड़े बदलाव करने की तैयारी में है। द गेम बिजनेस रिपोर्ट्स के अनुसार, कंपनी कनाडा के विन्निपेग और सर्बिया के बेलग्रेड स्थित स्टूडियो बंद कर रही है। इसके साथ ही, स्पेन के बार्सिलोना कार्यालय में भी कर्मचारियों की संख्या कम की जा रही है। बताया जा रहा है कि यह कदम कंपनी की लागत घटाने और कारोबार को अधिक प्रभावी बनाने की योजना का हिस्सा है।