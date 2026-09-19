फुजीफिल्म सेमीकंडक्टर सामग्री प्लांट के लिए गुजरात में करेगी 800 करोड़ रुपये का निवेश

फुजीफिल्म गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर सामग्री प्लांट बनाने के लिए करीब 800 करोड़ रुपये लगा रही है। यह निवेश अलग-अलग चरणों में होगा।

इसके अलावा, कंपनी ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक अहम समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी दस्तखत किए हैं। इसका मकसद टाटा के धोलेरा में बन रहे फैब के आस-पास भारत के सेमीकंडक्टर सामग्री इकोसिस्टम को तेजी से आगे बढ़ाना है।

इस पहल का सीधा लक्ष्य देश में चिप बनाने के काम को नई तकनीक, बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता पर खास ध्यान देकर मजबूत करना है। फुजीफिल्म के वरिष्ठ कार्यकारी और इलेक्ट्रॉनिक मैटेरियल्स बिजनेस डिवीजन के महाप्रबंधक टेटसूया इवासाकी भी गुणवत्ता को इस उत्पाद की सबसे बड़ी कुंजी बताते हैं।