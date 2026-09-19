फुजीफिल्म सेमीकंडक्टर सामग्री प्लांट के लिए गुजरात में करेगी 800 करोड़ रुपये का निवेश
फुजीफिल्म गुजरात के धोलेरा में एक सेमीकंडक्टर सामग्री प्लांट बनाने के लिए करीब 800 करोड़ रुपये लगा रही है। यह निवेश अलग-अलग चरणों में होगा।
इसके अलावा, कंपनी ने टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ एक अहम समझौता ज्ञापन (MoU) पर भी दस्तखत किए हैं। इसका मकसद टाटा के धोलेरा में बन रहे फैब के आस-पास भारत के सेमीकंडक्टर सामग्री इकोसिस्टम को तेजी से आगे बढ़ाना है।
इस पहल का सीधा लक्ष्य देश में चिप बनाने के काम को नई तकनीक, बेहतर उत्पादन और गुणवत्ता पर खास ध्यान देकर मजबूत करना है। फुजीफिल्म के वरिष्ठ कार्यकारी और इलेक्ट्रॉनिक मैटेरियल्स बिजनेस डिवीजन के महाप्रबंधक टेटसूया इवासाकी भी गुणवत्ता को इस उत्पाद की सबसे बड़ी कुंजी बताते हैं।
टीम बढ़कर 70 तक होगी
इस प्रोजेक्ट का पहला चरण 2028 तक पूरा होने की उम्मीद है, वहीं फुजीफिल्म की स्थानीय टीम जो अभी करीब 10 लोगों की है, अगले 5 सालों में बढ़कर 70 तक पहुंच सकती है।
इसके अलावा, यहां कौशल और नए विचारों को बढ़ावा देने के लिए एक रिसर्च सेंटर भी तैयार किया जा रहा है।
भारत को बताया कंपनी का मजबूत आधार
फुजीफिल्म का इरादा केवल सेमीकंडक्टर सामग्री बनाने तक सीमित नहीं है। कंपनी चाहती है कि भारत में उत्पादन और व्यापार से जुड़ी क्षमताएं एकदम नए सिरे से विकसित हों।
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) ताइची गोटो ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा भी है कि वे भारत को अपनी भविष्य की योजनाओं के लिए केवल एक बाजार नहीं, बल्कि एक मजबूत आधार मानते हैं।