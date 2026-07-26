FSSAI ने सेहत से खिलवाड़ करने वाली 2 कंपनियों के लाइसेंस किए निलंबित

हेल्थ सप्लीमेंट्स बनाने वाली रेहान हेल्थकेयर की फैक्टरी भी साफ-सफाई के मामले में फेल हो गई। जांच के दौरान वहां टैंकों के नीचे कीचड़ जमा मिला और सामान रखने में भी भारी अव्यवस्था पाई गई। FSSAI ने साफ किया है कि ये कदम इसलिए उठाए गए हैं ताकि बच्चों और कमजोर तबके के लिए बनाए जाने वाले संवेदनशील खाद्य उत्पादों को सुरक्षित रखा जा सके। दोनों कंपनियों को अपनी कमियों को दूर करना होगा। जब तक वे इन कमियों को ठीक नहीं कर लेतीं, तब तक उन्हें अपना काम दोबारा शुरू करने की इजाजत नहीं मिलेगी।