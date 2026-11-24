FSSAI ने बिस्लेरी के पानी को लेकर दी सफाई

FSSAI ने बिस्लेरी के पानी को लेकर दी सफाई, कंपनी के सभी 143 प्लांट चालू

लेखन बिश्वजीत कुमार 07:08 pm Nov 24, 202607:08 pm

क्या है खबर?

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बिस्लेरी के पानी को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। इसके बाद कंपनी ने कहा है कि उसका पानी पीने के लिए सुरक्षित है और सभी 143 प्लांट चालू हैं। बिस्लेरी के मुताबिक, यह मामला सितंबर, 2025 में गोवा में तैयार किए गए एक बैच से जुड़ा है। कंपनी ने बताया कि इस बैच के अलावा उसके दूसरे उत्पादों को लेकर कोई समस्या सामने नहीं आई है।