MDR की कमाई से बैंकों की पेमेंट सिस्टम बेहतर बनाने की योजना

नए राजस्व के चलते बैंक अपने पेमेंट सिस्टम्स को बेहतर बनाने की तैयारी कर रहे हैं, खासकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) एजेंट आधारित सेवाओं पर उनका ज्यादा ध्यान है।

दूसरी ओर, भारत का IT उद्योग मुश्किलों का सामना कर रहा है। इसकी वजह यह है कि गूगल और मेटा जैसी बड़ी टेक कंपनियां अब आउटसोर्सिंग की बजाय AI और ऑटोमेशन पर ज्यादा जोर दे रही हैं।

इसका सीधा असर उन नौकरियों पर पड़ेगा, जो बार-बार दोहराए जाने वाले सामान्य कामों पर आधारित हैं। ऐसे में पारंपरिक आउटसोर्सिंग का भविष्य अब उतना सुरक्षित नहीं दिख रहा है।