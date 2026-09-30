ब्रिटेन में अगले साल से बिजली बिलों में लगेगा झटका, जानिए क्या है बढ़ोतरी की वजह

ब्रिटेन में अगले साल से बिजली बिलों में लगेगा झटका, जानिए क्या है बढ़ोतरी की वजह
जनवरी, 2027 से ब्रिटेन के घरों के लिए बिजली बिलों में सालाना करीब 276 पाउंड (करीब 35,000 रुपये) की बढ़ोतरी होने वाली है। सरकार ने बिजली की कीमतों पर लगने वाली कैप को 16 प्रतिशत बढ़ाकर 1,999 पाउंड (करीब 2.5 लाख रुपये) कर दिया है, जो एक औसत ड्यूल-फ्यूल बिल के लिए लागू होगा।
मध्य पूर्व में चल रहे संघर्ष की वजह से गैस की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और यही इस बढ़ोतरी की मुख्य वजह है।
गैस भंडारण में कमी आई
यूरोपीय देशों में गैस की कीमतें दोगुनी हो गई है क्योंकि उनका भंडारण पिछले 13 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ईरान पर अमेरिका-इजरायल का युद्ध हालात को और बिगाड़ रहा है, जिससे गल्फ से तेल और गैस का निर्यात बाधित हो रहा है।
एक सर्दी और गर्मियों में ज्यादा मांग के बाद भंडारण फिर से भरने में देरी हुई है। यही वजह है कि यह प्राइस कैप पिछले 4 सालों में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा, इस गुरुवार से घरेलू ऊर्जा शुल्कों में 4 प्रतिशत की और बढ़ोतरी होने वाली है।