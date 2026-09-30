ब्रिटेन में अगले साल से बिजली बिलों में लगेगा झटका, जानिए क्या है बढ़ोतरी की वजह

यूरोपीय देशों में गैस की कीमतें दोगुनी हो गई है क्योंकि उनका भंडारण पिछले 13 सालों के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। ईरान पर अमेरिका-इजरायल का युद्ध हालात को और बिगाड़ रहा है, जिससे गल्फ से तेल और गैस का निर्यात बाधित हो रहा है।

एक सर्दी और गर्मियों में ज्यादा मांग के बाद भंडारण फिर से भरने में देरी हुई है। यही वजह है कि यह प्राइस कैप पिछले 4 सालों में अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। इसके अलावा, इस गुरुवार से घरेलू ऊर्जा शुल्कों में 4 प्रतिशत की और बढ़ोतरी होने वाली है।