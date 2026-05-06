फ्रेशवर्क्स करेगी 500 कर्मचारियों की छंटनी, जानिए क्या है इसकी वजह
क्या है खबर?
सॉफ्टवेयर कंपनी फ्रेशवर्क्स ने अपने वैश्विक कर्मचारियों में 11 फीसदी यानि लगभग 500 पदों की छंटनी करने की घोषणा की है। इससे कंपनी के भारत और अमेरिका दोनों में परिचालन प्रभावित होने की आशंका है। कार्यबल में इस कटौती की वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में हो रही तीव्र प्रगति को बताया जा रहा है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है, जब प्रौद्योगिकी क्षेत्र अमेरिका और भारत सहित दुनियाभर में छंटनी की समस्या से जूझ रहा है।
वजह
कंपनी के आधे से अधिक कोड लिख रहा AI
कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) डेनिस वुडसाइड ने कहा कि छंटनी का कारण आंशिक रूप से उत्पाद और इंजीनियरिंग में AI का उपयोग और साथ ही पूरे व्यवसाय में नियमित कार्यों का ऑटोमेशन था। उन्होंने रॉयटर्स को बताया, "हमारे आधे से अधिक कोड AI द्वारा लिखे गए हैं।" फ्रेशवर्क्स प्रमुख ने यह भी बताया कि ऑटोमेशन ने उन दोहराव वाले कामों को कम कर दिया है, जिन्हें तकनीक संभाल सकती है।
कुल कर्मचारी
कितने हैं कंपनी में कुछ कर्मचारी?
फ्रेशवर्क्स क्लाउड-आधारित सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस (SaaS) कंपनी है, जिसकी स्थापना 2010 में चेन्नई में हुई थी। यह ग्राहक संबंध प्रबंधन, IT सर्विस मैनेजमेंट और ई-कॉमर्स मार्केटिंग के लिए टूल प्रदान करती है। फ्रेशवर्क्स नैस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध होने वाली पहली भारतीय SaaS कंपनियों में से एक थी। 31 दिसंबर, 2025 तक फ्रेशवर्क्स में लगभग 4,500 पूर्णकालिक कर्मचारी थे। पुनर्गठन के कारण इसको लगभग 80 लाख डॉलर (करीब 74 करोड़ रुपये) का एकमुश्त खर्च करना पड़ सकता है।