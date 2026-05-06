फ्रेशवर्क्स ने कर्मचारियों की छंटनी की घोषणा की है

फ्रेशवर्क्स करेगी 500 कर्मचारियों की छंटनी, जानिए क्या है इसकी वजह

क्या है खबर?

सॉफ्टवेयर कंपनी फ्रेशवर्क्स ने अपने वैश्विक कर्मचारियों में 11 फीसदी यानि लगभग 500 पदों की छंटनी करने की घोषणा की है। इससे कंपनी के भारत और अमेरिका दोनों में परिचालन प्रभावित होने की आशंका है। कार्यबल में इस कटौती की वजह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) में हो रही तीव्र प्रगति को बताया जा रहा है। यह घोषणा ऐसे समय में आई है, जब प्रौद्योगिकी क्षेत्र अमेरिका और भारत सहित दुनियाभर में छंटनी की समस्या से जूझ रहा है।