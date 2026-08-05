फ्रेशवर्क्स की आय 16 फीसदी बढ़कर करीब 2,300 करोड़ रुपये के पार

ज्यादातर कंपनियां फ्रेशवर्क्स के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) फीचर्स का इस्तेमाल कर रही हैं, खासकर फ्रेडी AI कोपायलट का, जो 71 फीसदी से भी ज्यादा नए एंटरप्राइज डील्स का हिस्सा रहा।

इसी वजह से फ्रेशवर्क्स ने पूरे साल के लिए अपनी आय का अनुमान बढ़ा दिया है। कंपनी के EX प्रोडक्ट को भी अच्छी गति मिली है।

इसके साथ ही, बड़े ग्राहकों की संख्या में 25 फीसदी की वृद्धि देखी गई है, जो उत्तरी अमेरिका और यूरोप में कंपनी के प्रोडक्ट्स की मजबूत मांग को दिखाता है।