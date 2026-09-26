AI के इस्तेमाल से इटली के बड़े बैंक में 9.5 करोड़ यूरो की ठगी

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) की मदद से हुए एक बड़े घोटाले ने इटली के सबसे बड़े बैंक इंटेसा सैनपोलो को हिलाकर रख दिया है। धोखेबाजों ने AI का इस्तेमाल करके बैंक के बड़े अधिकारियों का रूप धारण किया। उन्होंने उस समय के फीडूरम के चेयरमैन पाओलो मोलेसिनी को एक नकली व्हाट्सऐप मैसेज और AI से बनाई गई एक भरोसेमंद फोन कॉल से धोखा दिया कि उन्हें असली का फर्क पता ही नहीं चला।

नतीजा यह हुआ कि पलक झपकते ही बैंक से करीब 9.5 करोड़ यूरो (लगभग 1,030 करोड़ रुपये) ट्रांसफर कर दिए गए।