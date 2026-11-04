फ्रैक्टल का राजस्व 20 फीसदी बढ़ा, मुनाफा दोगुने से भी पार

इस तिमाही में फ्रैक्टल की कुल आय 985 करोड़ रुपये तक पहुंच गई। कंपनी का ज्यादातर खर्च कर्मचारियों के फायदे पर हुआ, जो 4 फीसदी बढ़कर 657 करोड़ रुपये हो गया है।

फरवरी में IPO आने के बाद फ्रैक्टल के शेयर ने शुरुआती झटकों से उबरकर वापसी की है। अभी इसका शेयर 808 रुपये पर कारोबार कर रहा है, जिससे कंपनी का बाजार पूंजीकरण लगभग 14,120 करोड़ रुपये हो गया है।

टेक सेक्टर में कड़ी प्रतिस्पर्धा के बावजूद निवेशक फ्रैक्टल के भविष्य को लेकर काफी भरोसेमंद नजर आ रहे हैं।