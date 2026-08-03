फ्रैक्टल एनालिटिक्स का मुनाफा 98 फीसदी बढ़कर 74 करोड़ रुपये के पार
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फ्रैक्टल एनालिटिक्स ने अपने तिमाही नतीजे जारी किए हैं, जिसमें कंपनी का प्रदर्शन काफी शानदार दिख रहा है। कंपनी की कुल कमाई करीब 20 फीसदी बढ़कर 912.50 करोड़ रुपये हो गई।
दूसरी तरफ, शुद्ध लाभ में जबरदस्त उछाल आया है। पिछले साल के मुकाबले यह 97.87 फीसदी बढ़कर 74.20 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। यह तिमाही कंपनी के लिए बेहद कामयाब रही है।
प्रति शेयर से होने वाली कमाई भी बढ़ी
टैक्स चुकाने के बाद मुनाफा (EBITDA) 38.77 फीसदी बढ़कर 162.50 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो कंपनी के बेहतर प्रदर्शन को दिखाता है।
कर्मचारियों पर होने वाला खर्च भी बढ़ गया, जो पिछले साल के 554.10 करोड़ रुपये से बढ़कर 631.90 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।
इसके अलावा, एक शेयर की बुनियादी कमाई में भी मामूली बढ़त दर्ज हुई है, जो 4.23 रुपये से बढ़कर 4.31 रुपये हो गई है।