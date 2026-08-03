फ्रैक्टल एनालिटिक्स का मुनाफा 98 फीसदी बढ़कर 74 करोड़ रुपये के पार

टैक्स चुकाने के बाद मुनाफा (EBITDA) 38.77 फीसदी बढ़कर 162.50 करोड़ रुपये पर पहुंच गया, जो कंपनी के बेहतर प्रदर्शन को दिखाता है।

कर्मचारियों पर होने वाला खर्च भी बढ़ गया, जो पिछले साल के 554.10 करोड़ रुपये से बढ़कर 631.90 करोड़ रुपये पर पहुंच गया।

इसके अलावा, एक शेयर की बुनियादी कमाई में भी मामूली बढ़त दर्ज हुई है, जो 4.23 रुपये से बढ़कर 4.31 रुपये हो गई है।