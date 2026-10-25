विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में भारतीय शेयरों से निकाले 48,056 करोड़ रुपये
विदेशी निवेशकों ने अक्टूबर में अब तक भारतीय शेयर बाजार से 48,056 करोड़ रुपये की बड़ी रकम निकाल ली। इसकी मुख्य वजह कच्चे तेल के बढ़ते दाम और मध्य पूर्व में चल रहा तनाव रहा।
सितंबर में भी भारी बिकवाली हुई थी, लेकिन पिछले सप्ताह 2 दिन ऐसे रहे जब विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने बेचने के बजाय ज्यादा शेयर खरीदे।
पिछले साल से दोगुनी हुई निकासी
इस साल अब तक FPIs कुल 3.08 लाख करोड़ रुपये निकाल चुके हैं, जो पिछले साल की कुल निकासी का लगभग दोगुना है।
जानकारों का कहना है कि ऊंचे तेल के भाव, कंपनियों की कमजोर कमाई और जियो प्लेटफॉर्म के बड़े आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) ने बाजार से काफी तरलता खींच ली थी, जिस वजह से यह बिकवाली देखने को मिली।
हालांकि, अब अमेरिकी बॉन्ड यील्ड में कमी आने और भारतीय शेयर फिर से सस्ते लगने से बिकवाली का दबाव थोड़ा कम होता दिख रहा है।
विश्लेषकों का मानना है कि आगे क्या होगा? यह अमेरिका से आने वाले आर्थिक आंकड़ों पर काफी हद तक निर्भर करेगा।