FPIs ने भारतीय शेयर बाजार में लगाए 20,200 करोड़ रुपये
विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने इस जुलाई भारतीय शेयरों में 20,200 करोड़ रुपये का निवेश करके अपना रुख बदल दिया है। कई महीनों की भारी बिकवाली के बाद यह उनकी वापसी का एक बड़ा संकेत है।
साल की शुरुआत में FPIs तेजी से अपना पैसा निकाल रहे थे। अकेले मार्च में ही उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा की निकासी की थी, लेकिन अब यह रुझान बदल गया है और भारतीय बाजार में फिर से रौनक लौट आई है।
कंपनियों की अच्छी कमाई से बदला माहौल
विश्लेषकों का मानना है कि FPIs की वापसी की मुख्य वजह बड़े शेयरों के आकर्षक दाम और कंपनियों की लगातार अच्छी कमाई है।
इसके साथ ही अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर दबाव भी कुछ कम हुआ है। दक्षिण कोरिया और ताइवान जैसे बाजारों में काफी उतार-चढ़ाव बढ़ गया है। ऐसे में FPIs को भारत अभी सुरक्षित निवेश का ठिकाना लग रहा है।
हालांकि, विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि आने वाले महीनों में कंपनियों की कमाई कैसी रहती है और सरकार की मौद्रिक नीतियां क्या रुख अपनाती हैं। भविष्य में FPIs का रुख इसी बात पर निर्भर करेगा।