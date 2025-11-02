सोशल मीडिया पर फिर भिड़े एलन मस्क और सैम ऑल्टमैन, जानिए क्या है मामला 

टेस्ला प्रमुख एलन मस्क और OpenAI के मालिक सैम ऑल्टमैन के बीच खींचतान एक बार फिर सोशल मीडिया पर उजागर हो गई है। इस बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनी के प्रमुख ने मस्क की दूसरी जनरेशन की टेस्ला रोडस्टर कार को लाने में हो रही देरी के कारण बुकिंग रद्द करते हुए कटाक्ष किया है। अब इसको लेकर इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी के मालिक ने भी करारा जवाब देकर विवाद को हवा दे दी है।

आरोप सैम ऑल्टमैन ने लगाया यह आरोप सैम ऑल्टमैन ने '3 भागों में एक कहानी' शीर्षक के साथ किए पोस्ट में जुलाई, 2018 के एक ईमेल का स्क्रीनशॉट शेयर किया। इसमें अगली जनरेशन की टेस्ला रोडस्टर बुक करने के लिए 45,000 डॉलर (39.60 लाख रुपये) के भुगतान की पुष्टि की गई थी। इसके अलावा उन्होंने एक अन्य स्क्रीनशॉट पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कार की बुकिंग रद्द करते हुए 50,000 डॉलर के रिफंड का अनुरोध किया, जिसके जवाब में उन्हें एक बाउंस-बैक ईमेल प्राप्त हुआ।

जवाब मस्क ने दिया यह जवाब ऑल्टमैन ने पोस्ट में लिखा, "मैं कार के लिए वाकई बहुत उत्साहित था! और मैं देरी को समझता हूं, लेकिन 7.5 साल का इंतजार बहुत लंबा लग रहा है।" इसके जवाब में मस्क ने कहा कि ऑल्टमैन कहानी का सिर्फ एक हिस्सा बता रहे थे। उन्होंने लिखा, "आप चौथे चरण का जिक्र करना भूल गए, जहां यह समस्या ठीक कर दी गई थी और आपको 24 घंटे के भीतर रिफंड मिल गया था, लेकिन यह आपके स्वभाव में है।"