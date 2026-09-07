फॉक्सकॉन ने अगस्त में की रिकॉर्ड 29 अरब डॉलर की कमाई

पिछले महीने ही फॉक्सकॉन ने दूसरी तिमाही (Q2) में अपने मुनाफे में 35 फीसदी की बढ़ोतरी की जानकारी दी थी। यह मुनाफा विश्लेषकों के अनुमानों से भी ज्यादा रहा।

कंपनी ने तीसरी तिमाही (Q3) के सटीक आंकड़े अभी भले ही जारी न किए हों, लेकिन निवेशक साफ तौर पर आशावादी दिख रहे हैं।

शुक्रवार को फॉक्सकॉन के शेयर 3.4 फीसदी बढ़कर बंद हुए, जिसने बाजार के कुल उछाल को भी पीछे छोड़ दिया।