फॉक्सकॉन ने अगस्त में की रिकॉर्ड 29 अरब डॉलर की कमाई
बिज़नेस
एनवीडिया के सर्वर बनाने वाली और ऐपल की प्रमुख सप्लायर फॉक्सकॉन इस तिमाही को लेकर काफी उत्साहित है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) गियर की बढ़ती मांग और तकनीकी उत्पादों में मौसमी उछाल के चलते कंपनी ने अगस्त के लिए अब तक का सबसे ज्यादा राजस्व दर्ज किया है।
यह आंकड़ा लगभग 29.15 अरब डॉलर (लगभग 2,700 अरब रुपये) रहा, जो पिछले साल के मुकाबले लगभग 52 फीसदी ज्यादा है।
मुनाफे में 35 फीसदी का उछाल
पिछले महीने ही फॉक्सकॉन ने दूसरी तिमाही (Q2) में अपने मुनाफे में 35 फीसदी की बढ़ोतरी की जानकारी दी थी। यह मुनाफा विश्लेषकों के अनुमानों से भी ज्यादा रहा।
कंपनी ने तीसरी तिमाही (Q3) के सटीक आंकड़े अभी भले ही जारी न किए हों, लेकिन निवेशक साफ तौर पर आशावादी दिख रहे हैं।
शुक्रवार को फॉक्सकॉन के शेयर 3.4 फीसदी बढ़कर बंद हुए, जिसने बाजार के कुल उछाल को भी पीछे छोड़ दिया।