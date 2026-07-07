4 अमेरिकी राज्यों ने मेटा पर किया मुकदमा, मांगा भारी जुर्माना

ट्रायल में होगी बच्चों के डाटा की जांच

मेटा ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े मामलों में इतनी बड़ी मांग पहले कभी नहीं देखी गई। यह ट्रायल अगस्त में कैलिफोर्निया में शुरू होगा।

इस दौरान यह भी जांच होगी कि क्या मेटा ने 29 राज्यों के आरोपों के मुताबिक, बच्चों का डाटा उनकी उचित सहमति के बिना इकट्ठा किया था।

इस बीच, कंपनी को और भी मुकदमों का सामना करना पड़ रहा है। स्नैपचैट, यूट्यूब और टिक-टॉक जैसी अन्य सोशल मीडिया ऐप्स भी किशोरों की मानसिक सेहत पर उनके बुरे असर को लेकर सवालों के घेरे में हैं।

इस मामले का नतीजा भविष्य में सोशल मीडिया कंपनियों के लिए सुरक्षा और प्राइवेसी से जुड़े नियमों की दिशा तय कर सकता है।