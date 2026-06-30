बैंकों ने सरकारी खजाने में जमा किया 9,439 करोड़ रुपये का लाभांश

किस बैंक ने कितना दिया लाभांश?

इस लाभांश में PNB ने 2,416 करोड़ रुपये, केनरा बैंक ने 2,397 करोड़ रुपये, BOB ने 2,811 करोड़ रुपये और इंडियन बैंक ने 1,815.05 करोड़ रुपये का योगदान दिया है।

यह भुगतान वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान इन बैंकों के मजबूत मुनाफे को दिखाता है। BOB का 8.5 रुपये प्रति शेयर का लाभांश काफी प्रभावशाली रहा है, वहीं इंडियन बैंक का यह लाभांश 'विकसित भारत' के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है।