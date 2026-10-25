फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियरिंग पा रहे एक करोड़ रुपये तक का भारी वेतन

FDEs, AI और असल दुनिया की व्यावसायिक जरूरतों के बीच एक कड़ी का काम करते हैं। वे ग्राहकों के साथ सीधे मिलकर काम करते हैं, ताकि AI के आइडियाज को व्यावहारिक समाधानों में बदल सकें, लेकिन इसमें एक दिक्कत है। अभी केवल एक फीसदी इंजीनियर ही इन पदों पर हैं और ज्यादातर को पता नहीं है कि इन तक कैसे पहुंचा जाए, जबकि आधे से ज्यादा इंजीनियर कहते हैं कि वे इसमें रुचि रखते हैं।

कंपनियां ऐसे AI टैलेंट की तलाश में हैं, जो इस तकनीक को लागू कर सके। ऐसे में इन कौशल को सीखना शानदार करियर के रास्ते खोल सकता है।