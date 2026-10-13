OpenAI के पूर्व कर्मचारी अपने AI स्टार्टअप के लिए जुटा रहे 1.5 करोड़ डॉलर

OpenAI में काम कर चुके श्यामल हितेश अनादकट अब अपने नए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) स्टार्टअप एंपिरिकल मशींस के लिए 1.5 करोड़ डॉलर (करीब 140 करोड़ रुपये) जुटाने की कोशिश में हैं।

अगर, पीक XV पार्टनर्स और बेसेमर वेंचर पार्टनर्स जैसे निवेशक इस सौदे में शामिल होते हैं तो कंपनी का मूल्यांकन लगभग 8 करोड़ डॉलर (करीब 750 करोड़ रुपये) तक पहुंच सकती है। हालांकि, अभी इस पर अंतिम फैसला होना बाकी है।