OpenAI के पूर्व शोधकर्ता ने 24 की उम्र में AI से बनाए करीब 1,400 अरब रुपये

क्या है लियोपोल्ड की निवेश रणनीति?

लियोपोल्ड की रणनीति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) कंपनियों में सीधे पैसा लगाने की नहीं है। वे इसके बजाय AI की बुनियाद बनाने वाली कंपनियों में निवेश करते हैं।

इस रणनीति के तहत वे बिजली मुहैया कराने वाली ब्लूम एनर्जी जैसी कंपनियों और डाटा सेंटर के लिए बिटकॉइन माइनर कंपनियों जैसे कोर साइंटिफिक और रायट प्लेटफॉर्म्स को प्राथमिकता देते हैं।

अपने निवेश में जोखिम को कम करने के लिए वे चिप बनाने वाली एनवीडिया और AMD जैसी कंपनियों के पुट ऑप्शंस का भी सहारा लेते हैं।

जेन स्ट्रीट जैसे बड़े निवेश संस्थानों ने भी उनके फंड में पैसा लगाया है, जो उनके इस अनोखे तरीके पर भरोसा दिखाता है। खास बात यह भी है कि फंड की कुल संपत्ति का लगभग 20 फीसदी हिस्सा अकेले एंथ्रोपिक में लगा है।