एनवीडिया के पूर्व CEO जेंसेन हुआंग पर कार्यकारी उपाध्यक्ष पर गंभीर टिप्पणी करने का आरोप

2005 से एनवीडिया से जुड़े पुरी ने कंपनी के वैश्विक परिचालन को संभालने में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने जून में रिटायर होने की अपनी इच्छा जताई थी और उन्होंने अपना पद छोड़ दिया।

उनकी जगह निकोलस पार्कर ने वर्ल्डवाइड फील्ड ऑपरेशंस के कार्यकारी उपाध्यक्ष के तौर पर ली है।

पुरी के लंबे करियर में सन माइक्रोसिस्टम्स, HP और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स जैसी बड़ी कंपनियों में काम करने का अनुभव शामिल है। उनके पास इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ-साथ हार्वर्ड से MBA भी है।