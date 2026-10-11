फ्लिपकार्ट के 1,000 से ज्यादा पूर्व कर्मचारियों ने वॉलमार्ट से मांगा हक

फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और क्लियरट्रिप के 1,000 से ज्यादा पूर्व कर्मचारियों ने वॉलमार्ट को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने अपने स्टॉक ऑप्शन (ESOPs) को लेकर निष्पक्ष व्यवहार की मांग की है।

फ्लिपकार्ट का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) अभी तक रुका हुआ है। ऐसे में ये कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें भी मौजूदा स्टाफ की तरह ही अपने ESOPs को कैश करने का मौका मिले।

उनकी मांग है कि उन्हें अपने वेस्टेड ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए और समय दिया जाए और कंपनी छोड़ने के बाद उन्हें अपने ये ऑप्शन गंवाने न पड़ें।