फ्लिपकार्ट के 1,000 से ज्यादा पूर्व कर्मचारियों ने वॉलमार्ट से मांगा हक
फ्लिपकार्ट, मिंत्रा और क्लियरट्रिप के 1,000 से ज्यादा पूर्व कर्मचारियों ने वॉलमार्ट को एक पत्र लिखा है। इसमें उन्होंने अपने स्टॉक ऑप्शन (ESOPs) को लेकर निष्पक्ष व्यवहार की मांग की है।
फ्लिपकार्ट का आरंभिक सार्वजनिक पेशकश (IPO) अभी तक रुका हुआ है। ऐसे में ये कर्मचारी चाहते हैं कि उन्हें भी मौजूदा स्टाफ की तरह ही अपने ESOPs को कैश करने का मौका मिले।
उनकी मांग है कि उन्हें अपने वेस्टेड ऑप्शन इस्तेमाल करने के लिए और समय दिया जाए और कंपनी छोड़ने के बाद उन्हें अपने ये ऑप्शन गंवाने न पड़ें।
कर्मचारी चाहते हैं काम को मिले पहचान
इन पूर्व कर्मचारियों में से कई ऐसे हैं, जिन्होंने सालों पहले फ्लिपकार्ट को खड़ा करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनका मानना है कि उनके प्रयासों को पहचान मिलनी चाहिए।
उनका कहना है कि यह केवल पैसों से जुड़ा मामला नहीं है, बल्कि उनके काम को महत्व दिए जाने और उसे सराहे जाने से संबंधित है।