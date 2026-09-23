कच्चे तेल में गिरावट से सेंसेक्स 284 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी आया उछाल

कच्चे तेल के दाम घटने से महंगाई की चिंताएं थोड़ी कम हुईं, लेकिन विदेशी निवेशकों ने इसके बावजूद मंगलवार (22 सितंबर) को ही 3,809.99 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए। दिन की शुरुआत में बजाज फाइनेंस और टाटा स्टील के शेयरों में अच्छी बढ़त देखी गई, जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और इंफोसिस जैसी दिग्गज IT कंपनियों के शेयर थोड़े फिसल गए।

वैश्विक बाजारों की बात करें तो एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख रहा। जहां दक्षिण कोरिया के बाजारों ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं शंघाई और हांगकांग के बाजार गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखा गया।