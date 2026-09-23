कच्चे तेल में गिरावट से सेंसेक्स 284 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी आया उछाल

कच्चे तेल में गिरावट से सेंसेक्स 284 अंक चढ़ा, निफ्टी में भी आया उछाल
बुधवार (23 सितंबर) को भारतीय शेयर बाजार ने अच्छी बढ़त के साथ शुरुआत की। सेंसेक्स 283.66 अंक ऊपर चढ़ गया, वहीं निफ्टी में भी 85.55 अंकों की तेजी दर्ज की गई।
विदेशी निवेशकों की लगातार बिकवाली के बावजूद बाजार में यह उछाल देखने को मिला। बाजार में इस तेजी की मुख्य वजह कच्चे तेल की कीमतों में आई गिरावट रही।
भारत ऊर्जा के लिए आयात पर बहुत निर्भर करता है। ऐसे में कच्चे तेल के दाम कम होना देश के लिए राहत की बात है।
विदेशी निवेशकों ने निकाले करीब 3,800 करोड़ रुपये
कच्चे तेल के दाम घटने से महंगाई की चिंताएं थोड़ी कम हुईं, लेकिन विदेशी निवेशकों ने इसके बावजूद मंगलवार (22 सितंबर) को ही 3,809.99 करोड़ रुपये के शेयर बेच दिए। दिन की शुरुआत में बजाज फाइनेंस और टाटा स्टील के शेयरों में अच्छी बढ़त देखी गई, जबकि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (TCS) और इंफोसिस जैसी दिग्गज IT कंपनियों के शेयर थोड़े फिसल गए।
वैश्विक बाजारों की बात करें तो एशियाई बाजारों में मिला-जुला रुख रहा। जहां दक्षिण कोरिया के बाजारों ने अच्छा प्रदर्शन किया, वहीं शंघाई और हांगकांग के बाजार गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि अमेरिकी शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव देखा गया।