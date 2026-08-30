FPI ने इस महीने भारतीय बाजार में किया करीब 31,000 करोड़ रुपये का निवेश

यह उछाल कई महीनों की भारी निकासी के बाद आया है। जून में रिकॉर्ड 49,340 करोड़ रुपये बाजार से निकाले गए थे। विश्लेषकों का कहना है कि भू-राजनीतिक चिंताएं कम होने और घरेलू कंपनियों का प्रदर्शन सुधरने की वजह से अब वैश्विक पूंजी भारत की ओर आ रही है।

फिर भी, निवेशक कुछ जोखिमों पर नजर रखे हुए हैं। इनमें अमेरिका में बॉन्ड यील्ड का बढ़ना, कच्चे तेल की कीमतों में उतार-चढ़ाव और अमेरिका के आने वाले महंगाई के आंकड़े शामिल हैं।

इसके साथ ही, फेडरल रिजर्व की सितंबर में होने वाली बैठक पर भी बाजारों की खास नजर रहेगी क्योंकि यह काफी अहम साबित हो सकती है।