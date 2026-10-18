विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से निकाले 52,000 करोड़ रुपये से ज्यादा

इस साल भारतीय शेयर बाजार से विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) की कुल निकासी 3.12 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है, जो पिछले साल के आंकड़ों से कहीं ज्यादा है।

अमेरिका में बढ़ती महंगाई की चिंताओं और फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका के चलते, फिलहाल अमेरिकी परिसंपत्तियां निवेशकों को ज्यादा आकर्षक लग रही हैं।

दिलचस्प बात यह है कि एक तरफ, जहां FPIs वित्तीय और तेल क्षेत्र के शेयरों से पैसा निकाल रहे हैं, वहीं वे मनोरंजन और स्वास्थ्य सेवा जैसे क्षेत्रों में अभी भी खरीदारी कर रहे हैं।

विशेषज्ञों का कहना है कि भविष्य में बाजार की चाल कच्चे तेल की कीमतों और अमेरिका-ईरान संबंधों जैसे वैश्विक कारकों पर निर्भर करेगी। इसका मतलब है कि यह उतार-चढ़ाव भरा दौर अभी खत्म नहीं हुआ है।