अक्टूबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार से निकाले 44,000 करोड़ रुपये से ज्यादा

जानकारों का कहना है कि यह भारत में निवेश से भरोसा उठने की बात नहीं है, बल्कि वैश्विक स्तर पर पैसे का ऐसी जगहों पर जाना है, जहां कम समय में बेहतर रिटर्न मिल रहा है।

अमेरिकी सरकार के 10 साल के बॉन्ड पर बिना जोखिम के 5.2 फीसदी से ज्यादा का रिटर्न मिल रहा था। इस साल में अब तक निफ्टी इंडेक्स ने 13.87 फीसदी का नकारात्मक रिटर्न दिया है।

दूसरी तरफ, उत्तर एशियाई बाजार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से मिली तेजी के चलते निवेशकों को आकर्षित कर रहे हैं और वहां पैसा लग रहा है।

इंवेस्टमेंट प्लेटफॉर्म ट्रैक के सह संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) वेदांत गुप्ते के मुताबिक, इस बिकवाली को भारत में निवेश की संभावनाओं पर कोई फैसला मानने की बजाय पूंजी के वैश्विक पुनर्गठन के तौर पर देखना चाहिए।