विदेशी निवेशकों ने भारतीय बाजार से सितंबर में अब तक निकाले करीब 21,000 करोड़ रुपये

अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ने से वहां निवेश करना फिलहाल ज्यादा फायदेमंद लग रहा है। कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें भी वैश्विक हालात को और मुश्किल बना रही हें।

इसके अलावा, अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये का कमजोर होना भी विदेशी निवेशकों को भारत में कम दिलचस्पी लेने पर मजबूर कर रहा है।

ईरान-अमेरिका संघर्ष जैसे भू-राजनीतिक तनाव भी लगातार बने हुए हें। इन सब वजहों से भारतीय बाजारों के लिए माहौल काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है। फिर भी देश की मजबूत आर्थिक वृद्धि और भविष्य में अच्छी कमाई की संभावनाओं को देखते हुए अभी भी उम्मीद बनी हुई है।