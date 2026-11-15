भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेशकों की वापसी, 84,290 करोड़ रुपये का किया निवेश

इस नए निवेश का बड़ा हिस्सा फाइनेंस, टेलीकॉम, कैपिटल गुड्स, फार्मा और ऑटो जैसे सेक्टर्स में जा रहा है। 2026 के लिए कुल विदेशी पोर्टफोलियो निवेश (FPI) निकासी अब कम होकर 2.1 लाख करोड़ रुपये पर आ गई है।

बाजार के जानकारों का मानना है कि यह उछाल भू-राजनीतिक तनाव में कमी और कच्चे तेल के सस्ते होने की वजह से आया है] लेकिन वे यह भी आगाह करते हैं कि बाजार किस दिशा में जाएगा, यह अभी भी अमेरिकी फेडरल रिजर्व के फैसलों और कंपनियों के आने वाले तिमाही नतीजों पर निर्भर करेगा।