नवंबर में विदेशी निवेशकों ने भारतीय शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ 1.54 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह 2020 के पिछले रिकॉर्ड से दोगुने से भी ज्यादा है।

निवेशकों का यह रुझान आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़े शेयरों से हटकर भारतीय कंपनियों की अच्छी कमाई की तरफ बढ़ा है।

मुहर्रत ट्रेडिंग के दौरान थोड़ी देर के लिए रुकने के अलावा विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) पूरे महीने लगातार खरीदारी करते रहे।