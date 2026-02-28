विदेशी निवेशक पिछले महीने शुद्ध निवेशक रहे हैं

विदेशी निवेशकों ने फरवरी में किया 22,615 करोड़ रुपये का निवेश, 16 महीने में सबसे अधिक

क्या है खबर?

विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (FPIs) ने भारतीय शेयर बाजार में जोरदार वापसी की है और लगातार 3 महीनों की निकासी के बाद फरवरी में शुद्ध खरीदार बन गए हैं। इस महीने का निवेश 22,615 करोड़ रुपये रहा, जो पिछले 16 महीनों में FPI द्वारा किया गया, अब तक का सबसे अधिक मासिक निवेश है। विदेशी निवेशकों ने आखिरी बार इतना निवेश सितंबर, 2024 में किया था, जब उन्होंने भारतीय शेयरों में 57,724 करोड़ रुपये का निवेश किया था।