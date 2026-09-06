भारतीय बाजार से विदेशी निवेशकों ने इस सप्ताह निकाले 7,443 करोड़ रुपये

कच्चे तेल की बढ़ती कीमतें निवेशकों को महंगाई और भारत के चालू खाते के संतुलन को लेकर चिंतित कर रही हैं। इसके अलावा, खासकर मिड और स्मॉल कैप कंपनियों के शेयर काफी महंगे लग रहे हैं।

इसलिए कई विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक (FPI) अपने पैसे निकाल रहे हैं और अपने पोर्टफोलियो में बदलाव कर रहे हैं।

जानकारों का कहना है कि अमेरिकी बॉन्ड यील्ड, अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव और अमेरिका के आने वाले महंगाई के आंकड़े जैसे कुछ वैश्विक कारण बाजार को कुछ समय तक अनिश्चित बना सकते हैं।