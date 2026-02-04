विदेशी निवेशकों ने अमेरिका के साथ व्यापार समझौता होने के बाद वापसी की है

विदेशी निवेशकों ने एक दिन में खरीदे 5,400 करोड़ रुपये के शेयर, जानिए क्या रही वजह

क्या है खबर?

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के बाद विदेशी संस्थागत निवेशकों (FPIs) ने मंगलवार को शेयर बाजार में जबरदस्त वापसी की है। उन्होंने 28 अक्टूबर, 2025 के बाद से एक ही दिन में सबसे बड़ी खरीदारी दर्ज की है। NSDL के आंकड़ों के अनुसार, 3 फरवरी को FPI ने 5,426 करोड़ रुपये के शेयर खरीदे और घरेलू संस्थागत निवेशकों (DII) ने 345 करोड़ रुपये की खरीद की। इससे सूचकांक 2 फीसदी से अधिक बढ़ गया, जो एक दिन में सबसे अच्छी वृद्धि है।