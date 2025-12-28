पर्सनल लोन भुगतान में देरी क्रेडिट हिस्ट्री के लिए नुकसानदायक होती है

पर्सनल लोन कितने दिन नहीं चुकाने पर लगता है डिफॉल्ट का टैग? जानिए इसके नुकसान

क्या है खबर?

पर्सनल लोन उस वक्त परेशानी का सबब बन जाता है, जब आप भुगतान न करने का फैसला करते हैं। आप एक EMI चूक जाते हैं और सोचते हैं कि अगले महीने चुका देंगे। इसी तरह आगे वाले महीने भी छूटते जाते हैं और एक दिन आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर डिफाॅल्ट का टैग लग जाता है, जो लंबे समय तक परेशानी का कारण रहता है। आइये जानते हैं कितने दिनों तक किस्त टालने पर आपको डिफॉल्टर घोषित किया जाता है।